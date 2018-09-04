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Как правильно есть, чтобы прожить дольше

Ограничение приема пищи 10-часовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов. 

Прием всей дневной нормы калорий в течение 10 часов помогает компенсировать проблемы метаболизма, вызванные нарушением суточного цикла.

К такому выводу пришли ученые из Института Солка в Калифорнии, их исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

У ряда животных, в том числе и людей, есть гены, которые поддерживают циркадные ритмы. Те, в свою очередь, отвечают за активацию различных генов в течение суток. В частности, они “включают” гены пищеварения днем и гены клеточного ремонта ночью.

У некоторых людей из-за заболеваний, смены часовых поясов, а зачастую просто из-за преклонного возраста эти ритмы нарушаются. В этом случае организм не может самостоятельно сохранять баланс между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

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Исследователи отключили у мышей гены, ответственные за поддержание циркадных ритмов, и разделили грызунов на две группы. Первой предоставили круглосуточный доступ к еде, второй — только в течение 10-часового окна. В результате у мышей из первой группы диагностировали диабет, ожирение и жировую болезнь печени. Вторая группа осталась здоровой, хотя состав еды и калораж у грызунов из обеих групп был идентичный.

К слову, другие ученые назвали сезонный плод, очищающий желудок и повышающий половое влечение.

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