5 советов, как пережить осень без вреда для фигуры и настроения

Переедание – одна из самых больших осенних угроз. Также не стоит заседать на три месяца на диван.

Осенний рацион большинства людей не богат фруктами и овощами, а булочками и мясом. Такой подход к питанию – неправильный, пишет Фокус.

Не стоит заедать осеннюю депрессию сладким или запивать алкоголем. Также не стоит заседать на три месяца на диван. Больше прогулок на свежем воздухе – прекрасное лекарство от скуки и профилактика простудных заболеваний.

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5 угроз, которые каждую осень ждут людей

1. Переедание

Когда наступают холода и осенняя депрессия набирает силу, многие даже не замечает, как начинает больше есть, чтобы согреться, поднять себе настроение.

2. Диванная жизнь

Пасмурная погода, пониженный тонус, плохое настроение — все это заставляет людей меньше двигаться, больше времени проводить в кресле или на диване перед телевизором.

3. Неправильное питание

Осенью становится меньше свежих овощей и фруктов. Но по какой-то причине люди не замечают на полках замороженные овощи и фрукты без добавления сахара. А это вполне адекватная замена свежим, особенно в условиях осени.

4. Недостаток витамина D

Осенью световой день короче, поэтому особенно важно бывать на солнце, ведь именно так в организме человека синтезируется витамин D. В общем, дневные прогулки необходимы — это один из обязательных компонентов здорового образа жизни.

5. Злоупотребление алкоголем

По статистике, для большинства обычных людей не лето с пикниками и прогулками, а именно осень становится прорывом в страну веселых градусов. Ведь из-за прохладной погоды сложно отказаться от соблазна выпить что-нибудь крепкое.

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