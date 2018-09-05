Аритмия и ишемический инсульт. Известное обезболивающее признали опасным

Употребление диклофенака значительно увеличивает шансы развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%, уверены датские ученые.

Исследование, охватившее 6,3 млн жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет, публикует British Medical Journal.

Специалисты нашли тесную связь между применением диклофенака и различными сердечно-сосудистыми проблемами, в частности, аритмией, ишемическим инсультом, сердечной недостаточностью и сердечным приступом.

Такие осложнения наблюдались уже в 30-дневный период употребления лекарства.

Негативный эффект заметили также у тех, кто принимал пониженные дозы препарата.

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Ученые также сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие.

Оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен.

В то же время пациенты, использовавшие диклофенак, в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.