PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Поможет похудеть. Назван алкогольный напиток от лишних килограммов/

Поможет похудеть. Назван алкогольный напиток от лишних килограммов

Ученые утверждают, пиво помогает в похудении.

Об этом пишет Країна здоров’я.

В составе хмеля (одного из основных ингредиентов пива) есть вещество ксантогумол, которое помогает в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

Во время эксперимента у грызунов, которые питались жирной пищей и получали при этом добавку из ксантогумола, притуплялась восприимчивость к лептину, который вызывает чувство голода.

Читайте: Организм реагирует на похудение как на убийство – ученые

То есть животные быстрее насыщались и отказывались от пищи, что положительно влияло на их вес.

К слову, ранее мы публиковали 4 самых опасных метода похудения.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка