Поможет похудеть. Назван алкогольный напиток от лишних килограммов

Ученые утверждают, пиво помогает в похудении.

Об этом пишет Країна здоров’я.

В составе хмеля (одного из основных ингредиентов пива) есть вещество ксантогумол, которое помогает в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

Во время эксперимента у грызунов, которые питались жирной пищей и получали при этом добавку из ксантогумола, притуплялась восприимчивость к лептину, который вызывает чувство голода.

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То есть животные быстрее насыщались и отказывались от пищи, что положительно влияло на их вес.

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