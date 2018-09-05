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Метод военных: как заснуть за 2 минуты

Метод, с помощью которого засыпают американские военные, срабатывает в 96% людей.

Этот метод позволяет заснуть в условиях сильной тревоги или в неспокойной обстановке, пишет The Independent.

Чтобы он подействовал, нужно выполнить несколько шагов:

  • Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз;
  • Опустите плечи так низко, насколько это возможно, а затем опустите верхнюю и нижнюю часть руки. Сначала с одной стороны тела, затем – с другой;
  • Сделайте выдох и расслабьте грудную клетку, затем – ноги. Начинайте расслабление с бедер и вниз.

После расслабления тела очистите разум от лишних мыслей. Для этого нужно представить одну из картин:

  • вы лежите в лодке на спокойном тихом озере с голубым небом над вами;
  • вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате;
  • или же непрерывно повторяйте себе Не думай, не думай, не думай.

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Ранее Факты ICTV писали, что в государствах с высоким доходом населения растет число людей, которые все меньше времени уделяют физической активности, что ставит под угрозу их здоровье.

Фото: stocksnap.

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