На Закарпатье от менингококковой инфекции умер ребенок

В ночь на 1 сентября от менингококковой инфекции в больнице на Закарпатье скончалась 8-летняя девочка.

В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района, сообщает Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА.

По словам медиков, еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой – в отделении интенсивной терапии.

Шестеро больных имеют локализованную форму – назофарингит, а трое являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.

Специалисты провели эпидобследование очага по месту жительства больных.

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Осуществлен комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущению распространения заболевания менингококковой инфекции в Перечинском районе.

Сейчас ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в районе контролируемая и стабильная.

В Порошковской школе с 3 по 7 сентября введен карантин.