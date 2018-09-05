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Принятие закона О лекарственных средствах приведет к резкому повышению цен в аптеках

Изменения в закон О лекарственных средствах от 04.04.1996 № 123/96-ВР, которые Верховная рада намерена принять в первые дни новой сессии, приведет к уничтожению конкуренции на аптечном рынке.

– И, как следствие, цены в аптеках сделает выше, медикаменты менее доступными, а возможность добежать до ближайшей из них – спортивным достижением. И все это в результате монополизации рынка, хотя в названии законопроекта сказано, что цель его противоположная – борьба за конкуренцию и права пациентов, – пишет Корреспондент.

Новый законопроект содержит норму о том, что лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами предпринимателю будет получить невозможно, если в день подачи заявления о выдаче лицензии расстояние по прямой линии от места запланированного расположения аптеки до ближайшей аптеки составляет менее 500 метров.

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– Норма о 500 метрах ликвидирует возможность открывать новые аптеки, что оставит рынок без конкуренции. Останутся крупные государственные и муниципальные аптечные сети. И немногочисленные разрозненные отдельные аптеки, не входящие в сети. Как только сети в угоду новому законопроекту разрушат, на рынке наступит хаос: оставшиеся одиночные игроки будут иметь слабые позиции, им производители и поставщики будут без особых затруднений выкручивать руки. Цены будут расти, ассортимент – сужаться. И то, и другое есть непременное следствие диктата поставщиков и производителей, – пишет Корреспондент.

К слову, недавно в Украине обнаружили 75 наименований незарегистрированных лекарственных средств.

Фотоdreamstime.com

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