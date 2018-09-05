PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Ученые разработали революционный метод лечения незрячих детей/

Ученые разработали революционный метод лечения незрячих детей

Ученые разработали революционную генную терапию, которая смогла вернуть зрение слепым детям.

Вчений

Исследователи из США и Великобритании разработали революционную генную терапию, которая восстановила зрение у детей. За свои достижения ученые получат премию в 1 млн евро, сообщает Голос Америки.

– Ежегодную премию Vision Award фонда Champalimaud Foundation из Лиссабона, Португалия, вручили во вторник за работу над лечением детей, которые от рождения были незрячими из-за генетических заболеваний, – говорится в сообщении.

В фонде утверждают, что эти исследования – медицинская революция, которая положила начало новому лечению генетических заболеваний.

Читайте: Как правильно есть, чтобы прожить дольше

К слову, употребление диклофенака значительно увеличивает шансы развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дитина у лікарні
На Закарпатье от менингококковой инфекции умер ребенок
Таблетки
Аритмия и ишемический инсульт. Известное обезболивающее признали опасным
Ученые рассказали, на каких планетах может существовать жизнь
Вакцина
Сезон гриппа в Украине: ожидается 3 опасных вируса
Тренування
Ученые обнаружили новую опасность физических нагрузок
Баклажан
Какой сезонный плод очищает желудок и повышает половое влечение
Алкоголь
Безопасная доза алкоголя – Супрун развеяла еще один миф
В Украине запретили Воду для инъекций
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка