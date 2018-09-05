Ученые разработали революционный метод лечения незрячих детей

Ученые разработали революционную генную терапию, которая смогла вернуть зрение слепым детям.

Исследователи из США и Великобритании разработали революционную генную терапию, которая восстановила зрение у детей. За свои достижения ученые получат премию в 1 млн евро, сообщает Голос Америки.

– Ежегодную премию Vision Award фонда Champalimaud Foundation из Лиссабона, Португалия, вручили во вторник за работу над лечением детей, которые от рождения были незрячими из-за генетических заболеваний, – говорится в сообщении.

В фонде утверждают, что эти исследования – медицинская революция, которая положила начало новому лечению генетических заболеваний.

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