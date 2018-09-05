Как доходы влияют на физическую активность – исследование ВОЗ

В государствах с высоким доходом населения растет число людей, которые все меньше времени уделяют физической активности, что ставит под угрозу их здоровье.

Об этом свидетельствует данные соцопроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в The Lancet, пишет DW.

Эксперты проанализировали данные почти 2 млн человек в 168 странах мира в период с 2001 по 2016 годы.

Оказалось, что наименее активными в 2016 году были женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада.

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На другом полюсе расположились Океания, Восточная и Юго-восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары.

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37% взрослого населения. В Германии этот показатель составил 42%.

Кстати, среди стран восточной Европы положительно отличилась Молдова – 11,5%, а отрицательно – Сербия (39,5%).

Между тем, ранее ученые пришли к выводу, что физические нагрузки могут быть смертельно опасными.

Фото: МОЗ