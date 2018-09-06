Полезно ли вегетарианство – правда от Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, поможет ли вегетарианство в похудении

Об этом говорится на ее Facebook-странице.

Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных. Существуют и более суровые виды вегетарианских диет – веганство. Его сторонники отказываются от большого количества продуктов животного происхождения.

Около 7 лет назад начала распространяться ложная информация о том, что ВОЗ признало вегетарианство болезнью.

– Должным образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний. Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей на всех этапах жизненного цикла, – рассказывает врач.

Растительная пища является полноценной питания. Однако она должна быть подобрана тщательно. Такой способ питания – это не только отказ от мяса и продуктов животного происхождения.

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С правильным растительным рационом и полноценной заменой животного белка растительным можно уменьшить риск появления многих заболеваний. Если же вы не едите мяса, а компенсируете это малопитательной едой – ожидать каких-то полезных эффектов для здоровья бесполезно.

– Если хотите начать такую ​​диету – подходите к этому разумно и взвешенно. Начинайте медленно и постепенно убирать мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона. Если не очень любите фрукты или овощи – это может стать проблемой. Обязательно консультируйтесь со своим врачом, – добавляет Супрун.

К слову, ранее Супрун рассказала, можно ли заедать стресс и как с ним бороться.