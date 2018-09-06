На популярном курорте Украины обнаружили холеру

В конце августа в больницу Бердянска попал отдыхающий из Новомосковска с симптомами холеры. Сейчас угрозы распространения заболевания нет.

Отдыхающий из Новомосковска попал в больницу Бердянска с симптомами холеры еще 28 августа, пишет pro.berdyansk.biz.

Через день его общее самочувствие улучшилось и он покинул больницу, а 31 августа вообще уехал из Бердянска.

Уже после этого врачи получили результаты анализов пациента. Выяснилось, что мужчина действительно болен холерой.

Читайте: Здоровье 1,4 миллиарда людей под угрозой – ВОЗ

По словам специалистов Запорожского областного лабораторного центра, возбудитель холеры у отдыхающего нетоксигенный.

– Он незаразный, может вызвать легкую форму заболевания, но создать “грозную” холеру с распространением не может.

Это холера, но не та сильная холера, которая миллионы валит. Это слабая, которая тяжелых форм не вызывает, – пояснил заместитель директора лабораторного центра Александр Мащак.

Ранее на Закарпатье от менингококковой инфекции умерла 8-летняя девочка.

Фото: Pixabay