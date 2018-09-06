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Здоровье 1,4 миллиарда человек под угрозой – ВОЗ

Людям угрожают смертоносные болезни из-за недостаточной физической активности.

Специалисты из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности, что, возможно, приведет к ранней смерти.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health.

Доктор Регина Гутхольд, ведущий автор исследования отмечает, что более четверти взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. И такая тенденция все еще сохраняется.

С 2001 по 2016 год жители западных стран с высоким уровнем дохода, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности. Ученые объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и тем, что в этих регионах все большее предпочтение отдается автотранспорту. В то же время в странах с более низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к “пассивным” видам транспорта.

Читайте: Как доходы влияют на физическую активность – исследование ВОЗ

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным.

Опрос, проведенный среди людей старше 18 лет, охватил 1,9 миллиона человек из 168 стран.

К слову, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как не заболеть диабетом.

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