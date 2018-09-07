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Сушилки для рук опасны для здоровья – ученые

Сушилки для рук могут вызывать вспышки бактериальных инфекций.

Сушилка для рук

Ученые из Франции, Италии и Великобритании провели эксперименты, в результате которых стало известно, что сушилки для рук могут быть причиной распространения смертоносных микроорганизмов, сообщает MedicalXpress.

Исследователи изучили распространение микробов в туалетах больниц. Особое внимание обращали на уровни бактериального загрязнения в помещениях с сушилками.

В результате стало известно, что распространение бактерий таких штаммов как, золотистый стафилококк, энтерококк и энтеробактерии, намного выше в туалетах с сушилками.

Все из-за того, что потоки воздуха разносят оставшиеся на руках бактерии на большие расстояния.

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К слову, ученые утверждают, что пиво помогает в похудении.

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