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ТОП-7 советов, как не заболеть осенью

Пасмурные осенние дни – не повод для хандры. Прогнать плохое настроение, а заодно и простудные заболевания, помогут простые советы.

Як не захворіти восени

Позитивный настрой и немного заботы о своем иммунитете – и насморк, кашель или грипп обойдут вас стороной. Факты ICTV собрали в сети все о том, как не заболеть осенью.

Мытье рук

Чтобы не заразиться в транспорте, на работе или в школе, стоит следить за гигиеной рук. Во время роста простудных заболеваний важно мыть руки чаще обычного.

Проветривание

Проветривайте помещение, в которым вы находитесь длительное время. Свежий воздух закаляет организм и укрепляет иммунитет.

Ноги в тепле

Чаще всего простудное заболевание возникает из-за переохлаждения в области ног, поэтому важно одеваться по погоде, чтобы ноги, руки и голова были в тепле.

Прогулки

Свежий воздух закалит и избавит от негативных эмоций, накопившихся за день. А стрессы, как известно, подавляют иммунитет.

 

Больше сна

Спите не менее 7-8 часов, тогда организм с легкостью распознает вирус и нейтрализует его. Иначе из-за хронического недосыпания организм просто перестает что-либо различать, и человек заболевает.

Полноценное питание

В борьбе с вирусами поможет правильное питание. Нужно есть как можно больше продуктов, которые содержат белки. И не забывайте о кисломолочных продуктах, фруктах и овощах.

Вакцинация

Действенной профилактикой гриппа является вакцинация. Самое удачное время для этого – конец сентября-начало октября. Если сделать прививку в это время, антитела успеют выработаться в организме к началу сезонной эпидемии.

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Ранее мы писали о том, как пережить осень без вреда для фигуры и настроения.

Фото: pixabay.com

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