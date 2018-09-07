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Травма на всю жизнь и самоубийство: чем опасен буллинг в школах

67% украинских школьников в прошлом году столкнулись с постоянным буллингом.

Отправляя ребенка в школу, родители не всегда осознают, что там могут случаться довольно жестокие и непредсказуемые вещи. Шансы стать жертвой буллинга со стороны сверстников очень высоки.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала советы родителям, как нужно вести себя, когда дети сталкиваются с буллингом в школах.

Супрун отмечает, что 67% украинских школьников в прошлом году столкнулись с постоянным буллингом и это является очень высоким показателем не только в Украине, но и во всем мире.

Детей, по ее словам, могут бить или угрожать избиением, унижать словесно, распространять сплетни и слухи, писать оскорбительные записки и даже буллить в интернете.

– Такой “способ общения” может травмировать ребенка на всю жизнь и причинить большие страдания. Дети, которые испытывают буллинг, имеют не только эмоциональные, психологические, социальные проблемы, а также в зоне риска совершения самоубийств, – добавила она.

Супрун отмечает, что обычно дети имеют смелость издеваться над другими за спиной взрослых и почти без свидетелей, таким образом скрывая свои “преступления”.

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– Не игнорируйте любые признаки буллинг! Ведь часто взрослые считают, что дети должны объясниться сами и поэтому не вмешиваются в подобные ситуации. Важно открыто говорить об этом с ребенком, при необходимости собрать факты и доказательства и обсуждать ситуацию с руководством учреждения, – призывает руководительница минздрава.

К слову, Супрун назвала школьные линейки “пережитком советской традиции”.

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