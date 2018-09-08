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Богомолец: Чтобы изменить ситуацию в медсфере, необходимо уничтожить коррупцию и развивать экономику

Для того, чтобы улучшить ситуацию в медицинской сфере, необходимо побороть коррупцию, стабилизировать экономическое положение страны и принять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании.

Об этом заявила народный депутат Украины и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире программы Параллели на телеканале Правда ТУТ.

– В законодательстве у нас прописано, что с тех налогов, которые мы с вами платим, государство должно выделить фиксированный процент на охрану нашего с вами здоровья. Это должно быть как минимум 5%. Но постепенно мы должны довести эту цифру до 10%. Нет ничего дороже, чем человеческий потенциал украинцев. Это моя цель, и я точно знаю, что нужно сделать, – отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что без положительных изменений в экономической ситуации и без эффективной борьбы с коррупцией решить вопрос восстановления украинской медицины не удастся.

– Без развития экономики и без борьбы с коррупцией невозможно изменить ситуацию в медицинской сфере. Сегодня люди, наделенные властью, оторваны от того, что происходит на земле. Они отмежевались 4-метровыми заборами, они закрылись тонированными стеклами автомобилей, они общаются с ограниченным кругом людей. Они не видят, как живут люди, они не видят, как люди умирают, потому что не имеют возможности купить лекарства, – считает политик.

Народный депутат также добавила, что нынешнее руководство страны отстаивает интересы не украинского народа, а международных кредиторов.

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– У власти сегодня люди, цель которых просто разрушать систему, а не спасать человеческий потенциал. У власти люди, которые не имеют сердца и души, чьи задачи – решать задачи международных кредиторов. Обязательство же их перед международными кредиторами заключается в том, что больниц должно стать меньше, врачей – меньше, будто тогда и нагрузка на пенсионный фонд станет меньше. Это они называют реформами, – подытожила Ольга Богомолец.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект, который раскроет данные о побочных эффектах от новых лекарств.

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