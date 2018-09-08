Как выбрать спорт для ребенка: почему важно стоять на своем и на что обращать внимание

Вопрос как выбрать спорт для ребенка часто становится настоящей проблемой для родителей. Ко Дню физической культуры и спорта Украины Факты ICTV узнали, чем нужно руководствоваться при выборе спорта для ребенка и на что обращать внимание.

В детстве фраза “выбрать спорт” для меня звучала страшнее, чем практически любое наказание, да и давать возможность самостоятельно выбирать секцию ребенку – не всегда хорошая идея. И я, в том числе, в детстве не понимал, почему нужно заниматься спортом, а главное – каким.

Взрослым я остаюсь пацифистом и меня не привлекают единоборства, такие как борьба или карате и мне кажется, что ребенку может вполне подойти плавание, теннис, бег или другие подобные виды спорта. Конечно, лучше заниматься спортом, чем совсем выбросить его из жизни ребенка. Но первое, на что стоит обращать внимание при выборе секции – как она повлияет на развитие организма.

– Для развития детского организма можно отдать их на легкую атлетику, гимнастику, дзюдо. До хотя бы лет 12, чтобы они этим позанимались, были цепкими и хваткими. Дальше ребенок сам выберет, чем заниматься дальше или будет тренироваться… Мне нравится индивидуальный спорт. Можно отдать ребенка на борьбу и не бояться. Он будет терпеть, сначала сложно будет, но потом привыкнет и увидит результат, – рассказал Фактам ICTV о своем опыте в выборе спорта для детей профессионал IFBB (Международная федерация бодибилдинга и фитнесса) Василий Ремизов.

Ни для кого не секрет, что спорт позитивно влияет и на взрослых, и на детей. Но выбор cекции для ребенка может стать настоящим испытанием. Кому-то приходится сталкиваться с вечными капризами, а кто-то просто не знает, как поддержать детей на первых занятиях.

Мастер спорта по вольной борьбе Олег Войшицкий и тренер по кемпо Александр Мазур рассказали Фактам ICTV об особенностях тренировки детей и главных рекомендациях по выбору спорта.



Олег Войшицький

Олександр Мазур Василь Ремізов Как выбрать спорт для ребенка: почему важно стоять на своем и на что обращать внимание / 3 фотографии

– Нужно ли учитывать мнение ребенка при выборе спорта?

– Жизнь человека – это всегда его какое-то развитие. И особенности развития у ребенка нужно учитывать и основное, что играет роль – это генетический план, который у него заложен и окружающая среда. На первых парах жизни очень сильно влияет на ребенка окружающая среда – где он воспитывается, живет, что ест. Генетически – это от мамы и папы передаются возможности.

Родителям нужно понять, что спорт очень сильно влияет на развитие ребенка и даже трудоспособность. Ведь чем меньше он двигается – медленнее происходят обменные процессы, а это значит, что он медленнее развивается и начинает появляться лишний вес, а это избыточная нагрузка на сердце и опорно-двигательный аппарат, что впоследствии может сильно “аукнуться”. В любом случае ребенка нужно отдавать в спорт. Но в какой?

Меня родители загоняли силком. Я перепробовал много видов спорта. Был и на легкой атлетике, и на гандболе, и занимался сам, и на греблю ходил. Но потом попал в то, от чего у меня “сорвало крышу” – вольную борьбу. Мне кажется, любой ребенок просто почувствует – это мое. Если он попадает куда-то, и действительно говорит, что хочет пойти – слушайте ребенка. Есть такие семьи, где родители были в спорте и, конечно же, они в своих детях хотят видеть продолжение, но это ошибка. Лучше узнайте у ребенка, что он хочет. Родитель должен помочь, где-то подтолкнуть, может посоветовать, но, в основном, прислушиваться к желанию детей, – считает Войшицкий.

Однако тренер по кемпо говорит, что не нужно сразу давать детям свободу выбора и стоит больше довериться жизненному опыту родителей.

Здесь, так или иначе, все зависит от родителей

– Все зависит от того, какого возраста ребенок и когда родители начали выбирать. Ведь у детей нет жизненного опыта, и они не знаю порой, что такое спорт и уж тем более, какие виды спорта. Именно они выбирают спорт. Ко мне дети ходят от 3 лет, но они же ничего в таком возрасте о спорте не знают. Дать ребенку попробовать различные виды спорта – это хорошо. Но родителям нужно знать, что бы они хотели для своих детей. Может возникнуть ситуация: ребенок, который начал заниматься, говорит, что не хочет сюда ходить. И есть основная дилемма: пойти на поводу, дать ребенку выбрать самому или настоять на том, что он должен попробовать и получить какой-то результат. После этого ребенок имеет право попробовать что-то другое. Самое главное при возникновении этой дилеммы – не идти на поводу, – объяснил Мазур.

Конечно, не все родители хотят отдавать детей в спортивные секции и пытаются тренировать их самостоятельно, но это не всегда можно назвать хорошей идеей.

– Можно ли попробовать заниматься с детьми спортом в домашних условиях?

– Для того, чтобы тренировать ребенка, нужно иметь определенный багаж знаний. Недаром же существует медицина для детей и для взрослых. Тренировать ребенка и тренировать взрослого – абсолютно разные вещи. Если есть багаж знаний, то можете попробовать тренировать своего ребенка, но лучше отдать его специалисту, – говорит мастер спорта по вольной борьбе.

Но даже в таком случае не нужно ограждать детей от тренировки с другими.

Совершенно по-другому ребенок ведет себя в коллективе.

– Я провожу частные уроки, приезжаю на дом. И родителям говорю, что хотя бы раз в месяц нужно провести ту же тренировку, но с ребятами. В таком случае у него идет социальная адаптация по своему умению в определенном виде спорта и по общению он выбирает свою нишу. Ребенок должен постоянно соотносить себя с другими, какую он может занять нишу и давать себя самооценку, – добавил тренер по кемпо.

– Должна ли быть тренировка серьезной? Или можно проводить ее в игровой форме?

– Конечно, даже мне, когда я был ребенком, больше нравились те тренировки, где мы играли. Понятно, каждый тренер строит свою тренировку и игровую направленность, адаптируя ее к своему виду спорта.

Такие тренировки действительно работают.

Во время тренировке разное случается, и у меня дети “лбами сталкивались”, плакали. Но если это было в игровой форме, то слезы быстро проходили и они быстро заводились. Я не видел еще такого ребенка, который прибежал последним и никак на это не реагирует. У них всех заложено чувство конкурентности и если его правильно использовать в игровой форме, детей это заводит. Но нельзя все время играть. Особенно если это спорт, если тренер ставит какую-то задачу, достичь какого-то результата, кого-то подготовить. Здесь уже игровые тренировки перемешиваются с более серьезными, – поясняет Войшицкий.

Смотрите: Игра и оздоровление – в детсадах Мукачева открыли соляные комнаты

Александр Мазур считает, что вопрос о том, какая именно должна быть тренировка, предстоит решить тренеру.

– Все зависит от возраста ребенка, насколько сформировалась его психика, как поставлено отношение к тренировке в семье… Тут тренер должен смотреть. Мне говорят, что приведут сына, а он настоящий боец. Я говорю: “Вы приведите, а я посмотрю”. Ведь в квартире ребенок может быть один, а в спортзале абсолютно другой. После того, как я посмотрю, как он ориентируется в зале, тогда и решаю. С одним могу быть строгим, другим, с ранимой психикой, немного мягче. Но, так или иначе, психика ребенка устроена так, что уже через 10 минут он теряет интерес к любому виду деятельности. Исключением можно назвать только увлеченность, когда ребенок что-то делает, затаив дыхание, и это нужно уметь подхватывать.

В основном тренировочный процесс должен быть разнообразным. Не может быть столько повторений, сколько я делаю с взрослыми. Ведь они могут сделать несколько сотен ударов, а детям надо 20-15, потому как дальше они начинают баловаться. Сложность с детьми еще в том, что их нужно держать в концентрации с переменой вида деятельности, с переменой упражнений.

– Было ли такое, что дети не хотели заниматься определенным видом спорта?

-Тут нельзя сказать, что ребенок не хочет. Он может комплексовать или стесняться, потому что видит, что другие дети делают кувырок или другие акробатические движения. А он знает, что не сможет это сделать. И тут не нужно настаивать. Пусть ребенок лучше сядет, посмотрит. Вот у меня буквально на глазах сейчас такое происходит. Два ребенка (брат и сестра) из Эстонии первые две тренировки просто сидели и смотрели, потом девочка вышла на ковер и начала с нами тренироваться, а тогда и мальчик подтянулся.

То есть, детям нужно адаптироваться, и после этого все будет идти без проблем. Когда я был еще “пацаном”, тренер моего друга детства, который был 2 метра ростом, более 100 кг, не мог загнать в зал. Он говорил: “Юра, зайди в зал, ляг и поспи”. Мой друг тоже какое-то время просто сидел, смотрел, адаптировался.

– Могут ли родители помочь адаптироваться детям?

– Если на человека начинать оказывать давление, то он оказывает противодействие. Нужно искать подход к ребенку, не настаивать. Он всегда будет заниматься чем угодно, если видит, что это интересно родителям. 3-летний ребенок не понимает, что он делает и его направляет родитель. Если папа видит, что ребенку трудно, но по дороге домой говорит ему, что тот большой молодец, то ребенок обязательно пойдет на следующую тренировку.

А если папа по дороге домой просто будет смотреть в телефон или занят другими делами, то ребенок через пару тренировок бросит все или начнет увиливать. Ведь в возрасте от 3 до 5 лет у детей есть инстинкт повторения, потому, когда родителям интересно, то они будут заниматься и настаивать не надо, – рассказал Мазур.

Читайте: Как уберечь ребенка от стресса – Супрун дала ответ

И действительно – жалеть ребенка не стоит, а лучше подбодрить

– Первое, что должны помнить родители – когда ребенок жалуется, то не нужно начинать его жалеть. Дети это чувствуют и понимают, что здесь можно спрятаться и может быть ничего не делать.

Нужно поддержать, сказать, что у ребенка все получится. И тренер здесь должен подключиться. Даже если он ужасно делает движение, я говорю, что он молодец, уже лучше получается, нужно дальше работать. И ребенка это подстегивает, у него появляется вера в себя и он лучше адаптируется, – добавил тренер по вольной борьбе.

– Может ли быть такое, что ребенок хочет заниматься, но просто тренер не подходит?

– Есть такое понятие, как психологическая несовместимость. Тренер это также педагог и психолог, он должен уметь найти подход к любому ребенку, но не всегда это получается. Можно послушать, что говорят об этом тренере другие родители. Еще желательно посмотреть на опыт тренера. Хотя есть и молодые тренеры, но просто обратите внимание на то, как он относится к ребенку. Даже если он не опытный, но видно, что он любит детей, что готов с ними возиться, то к нему и отдавайте.

– Какой спорт вы могли бы порекомендовать для ребенка?

– Сейчас в современной спортивной медицине уже делают генетический паспорт ребенка, который раскрывает его физические способности, хотя у нас подобная практика только зарождается.

В зависимости преобладания у ребенка тех или иных мышц, он способен к одному или другому виду спорта. То ли он может бежать быстро на небольшую дистанцию, то ли он может бежать на длинную дистанцию и долго.

В наших условиях лучше всего смотреть на данные родителей и наблюдать, в кого больше растет ребенок. Если длинные конечности, то лучше попробовать легкую атлетику, если короткие руки, ноги, то со штангой заниматься.

Следите за поведением ребенка

Но, главное, смотрите в игре с детьми, к чему они тянуться. Есть ведь такие дети, которые любят побегать во время игры, а есть такие, которые драчуны. Вот последних можно отдать на индивидуальные виды спорта (бокс, борьбу, фехтование). Если ребенок собирает вокруг себя компанию во время игр, попробуйте его в игровых видах спорта. Просто следите за его естественным поведением, когда ребенок играет. Это тоже может вам подсказать, к какому виду спорта он расположен.

– С какого возраста вы порекомендуете отдавать детей в спорт?

– В каждом виде спорта абсолютно индивидуальный возраст. На гимнастику детей отдают очень рано. Там могут и в 2 года начать, хотя ребенок только ходить научился. Ведь они в таком возрасте очень пластичны и их тянут, учат кувыркаться. Да и чувство страха у детей в 4-5 лет не очень сильно развито и они не боятся делать сальто, если их попросят. Поэтому где-то в этом возрасте их можно и начинать тренировать.

В борьбу раньше рекомендовали отдавать с 10 лет. Но сейчас спорт сильно помолодел. Где-то в 8 лет можно уже отдавать в индивидуальные виды спорта. А так, если вы видите у ребенка предрасположенность к какому-то виду спорта, то лучше обратиться к тренеру, которому хотите отдать и спросить, может ли он заниматься этим видом спорта.

К слову, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила родителям, как снизить риски травмирования детей во время игры на площадке.

Общался Владислав Бомбела

Фото: KievSportClub, Dreamstime