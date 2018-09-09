Почему смех полезный для здоровья – ответ Супрун

Когда речь идет о поддержании хорошего состояния здоровья и профилактику заболеваний, смех можно сравнить даже с пользой сбалансированной диеты и физической активности.

Об этом заявляет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

С исследуемых терапевтических эффектов смеха, преимущества были обнаружены во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии.

По словам Супрун, некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции среди пожилых людей.

Конечно, смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и чувство тревоги. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему.

Как следствие – мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям.

Смех вызывает противоположные реакции и процессы, по сравнению со стрессом. Он останавливает выработку гормона кортизола, и одновременно стимулирует выработку нейромедиаторов (биологически активных химических веществ), таких как дофамин, которые способствуют лучшему самочувствию и обладают успокаивающим действием.

Как правило, именно благодаря свойству подавлять стресс, смех считают полезным для здоровья: начиная от его способности уменьшать воспаление к улучшению кровотока.

Напомним, как Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя.