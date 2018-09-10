Что делать при отравлении в зоне выбросов крымского Титана – советы Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать при отравлении тем жителям южных районов Украины, которые могут пострадать из-за выбросов завода Титан в оккупированном Крыму.
Минздрав вместе с Мининформполитики подготовили соответствующий буклет с рекомендациями для жителей этих населенных пунктов.
Симптомы отравления
Химические соединения могут раздражать глаза, слизистые оболочки, кожу и дыхательные пути, может возникать затруднение дыхания – кашель, выделение мокроты, иногда с примесью крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, насморк, носовое кровотечение, боль в груди.
При этом при раздражении слизистой оболочки глаз возможно покраснение, воспаление, отечность, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки глаз.
При острых отравлениях – головная боль, головокружение, общая слабость.
Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?
- Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 42%, 93 голоса93 голоса 42%42%
- Это халатность рабочих и так называемой “власти” 41%, 90 голосов90 голосов 41%41%
- Это действительно несчастный случай на заводе Титан 16%, 36 голосов36 голосов 16%16%
Химическое загрязнение также может осложнить хронические заболевания легких, такие как астма и эмфизема.
Что делать:
В помещениях плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;
входные двери зашторить плотной тканью;
заклеить щели в окнах и стыках рам скотчем или лейкопластырем;
при появлении запаха использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды.
Если вы находитесь на улице:
- Тоже желательно надеть ватно-марлевую повязку;
- не находитесь в долинах, оврагах, а также в подвалах и в полуподвальных помещениях;
- следите за направлением ветра.
При осложненные ситуации (изменении направления ветра) определить маршрут выхода из зоны потенциальной химической опасности (выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра) и как можно быстрее покинуть эту зону.
При благоприятном изменении ветра, после выхода из зоны загрязнения или получении сигнала об окончании химической опасности:
- открыть окна и двери, проветрить помещение;
- изменить верхнюю одежду;
- принять душ или вымыть открытые части тела с мылом;
- исключить любые физические нагрузки.
- Продукты питания (овощи и фрукты) промыть слабым (2%) мыльно-содовым раствором.
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Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титанв оккупированном Крыму.