Что делать при отравлении в зоне выбросов крымского Титана – советы Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать при отравлении тем жителям южных районов Украины, которые могут пострадать из-за выбросов завода Титан в оккупированном Крыму.

Минздрав вместе с Мининформполитики подготовили соответствующий буклет с рекомендациями для жителей этих населенных пунктов.

Симптомы отравления

Химические соединения могут раздражать глаза, слизистые оболочки, кожу и дыхательные пути, может возникать затруднение дыхания – кашель, выделение мокроты, иногда с примесью крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, насморк, носовое кровотечение, боль в груди.

При этом при раздражении слизистой оболочки глаз возможно покраснение, воспаление, отечность, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки глаз.

При острых отравлениях – головная боль, головокружение, общая слабость.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы? Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 42%, 93 голоса 93 голоса 42% 42%

Это халатность рабочих и так называемой “власти” 41%, 90 голосов 90 голосов 41% 41%

Это действительно несчастный случай на заводе Титан 16%, 36 голосов 36 голосов 16% 16% Всего голосов: 219 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Химическое загрязнение также может осложнить хронические заболевания легких, такие как астма и эмфизема.

Что делать:

В помещениях плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;

входные двери зашторить плотной тканью;

заклеить щели в окнах и стыках рам скотчем или лейкопластырем;

при появлении запаха использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды.

Если вы находитесь на улице:

Тоже желательно надеть ватно-марлевую повязку;

не находитесь в долинах, оврагах, а также в подвалах и в полуподвальных помещениях;

следите за направлением ветра.

При осложненные ситуации (изменении направления ветра) определить маршрут выхода из зоны потенциальной химической опасности (выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра) и как можно быстрее покинуть эту зону.

При благоприятном изменении ветра, после выхода из зоны загрязнения или получении сигнала об окончании химической опасности:

открыть окна и двери, проветрить помещение;

изменить верхнюю одежду;

принять душ или вымыть открытые части тела с мылом;

исключить любые физические нагрузки.

Продукты питания (овощи и фрукты) промыть слабым (2%) мыльно-содовым раствором.

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Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титанв оккупированном Крыму.