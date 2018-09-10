Как быстро уснуть: 6 лайфхаков от Супрун

Лучше не ждать, пока вас “отключит” от усталости, а подготовиться ко сну заранее.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в Facebook советы, которые помогут наладить полноценный сон.

Готовьте глаза ко сну заранее

Любой свет может подавлять выработку мелатонина (гормон сна). Поэтому лучше не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном.

Послушайте музыку

Исследования показали, что музыка с ритмом от 60 до 80 ударов в минуту помогает быстрее уснуть. Лучше слушать ее за 30-45 минут до сна.

Представьте приятное место

Одно из исследований показало, что визуализация приятной картины или места способствует быстрому расслаблению и отвлекает от лишних мыслей.

Согрейте конечности

Чтобы быстрее уснуть можно одеть носки или сделать теплую ванну для ног.

Следите за рационом

Чтобы лучше засыпать также нужно следить за рационом. Например избегать употребления кофеина (6 часов до сна), алкоголя (4 часа до сна) и большого количества пищи перед сном.

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Кроме того, не рекомендуется курить незадолго до сна.

Почитайте книгу

– Это замечательный прием, который поможет почувствовать сонливость. Лучше читать печатную книгу, чем на телефоне или другом гаджете. Дополнительный свет не будет способствовать быстрому засыпанию. Используйте кровать только для сна не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте. Это должно быть место для отдыха и восстановления сил, – подытожила Супрун.

К слову, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, поможет ли вегетарианство в похудении.