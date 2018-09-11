Поел леща. В Херсоне мужчина умер от ботулизма

В Херсоне семейная пара 57-летних горожан отравилась собственноручно просоленным лещом. Мужчина умер, женщина – в реанимации.
Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.
После дегустации рыбы муж и жена почувствовали себя плохо.
Однако, несмотря на появление симптомов ботулизма, они целый день оставалась дома и лечились средствами из домашней аптечки.
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Только вечером они обратилась в инфекционную больницу, где через час мужчина скончался.
За жизнь его жены борются врачи, ожидая заказанную в Киеве сыворотки.
Месяц назад в Харькове в больнице скончался мужчина, у которого был диагностирован ботулизм.
Фото: dreamstime
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