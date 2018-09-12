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Вспышка кори в Украине: за неделю 439 больных

На прошлой неделе в Украине зафиксировали более 400 случаев заболевания корью.

Кір

На прошлой неделе в Украине было зафиксировано 439 случаев заболевания корью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

– За 36-ю неделю 2018 года корью заболело 439 человек: 203 взрослых и 236 детей. Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели, – говорится в сообщении.

Всего с начала года корью заболело 30,7 тыс. человек.

Читайте: Корь в Украине: когда ждать новую вспышку

К слову, за 34-ю неделю 2018 года в Украине корью заболело 538 человек.

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