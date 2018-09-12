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Во Вьетнаме школьница покрылась кровавым потом

Врачи считают, что у 11-летней школьницы гематидроз – редкое состояние организма.

У ребенка из Вьетнама во время подготовки к экзамену пошел кровавый пот.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Врачи полагают, что у 11-летней школьницы гематидроз — редкое состояние, проявляющееся во время страха или волнения. При нем пот человека смешивается с кровью из-за поражения стенок сосудов и просачивается на поверхность кожи в виде жидкости красноватого цвета.

Когда симптомы проявились в первый раз, врачи поставили девочке диагноз кожная инфекция, назначив курс лечения. После того, как медикаменты не помогли, ребенка обследовали повторно и предположили, что состояние может быть обусловлено гематидрозом. По словам врача девочки, гематидрозу подвержен один из 10 миллионов человек.

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Напомним, японские ученые впервые проведут клинические испытания по лечению болезни Паркинсона с помощью iPS-клеток.

Фото: Pen News

 

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