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Как защититься от ботулизма: Супрун рассказала о причинах и профилактике

Чтобы не заразиться ботулизмом необходимо отказаться от употребления копченой, вяленой или соленой рыбы, если вы не знаете как ее готовили.

ботулизм

Об этом предупредила украинцев исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

– Лучший способ защититься – профилактика. Такая рыба могла быть заражена в естественных условиях, к тому же, не проходить термическую обработку. Выяснить имеется ли в ней токсин перед употреблением – невозможно! – сообщает Супрун.

Причиной отравления ботулизмом могут стать другие продукты домашнего консервирования – мясо, рыба, грибы, реже – овощи. Если эти продукты были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом – они могут стать причиной инфицирования.

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Супрун отметила, что с начала года зафиксировано 8 смертей от ботулизма, чаще всего вызванного именно употреблением рыбы, приобретенной на стихийном рынке или в подземном переходе, напомнив, что отравление токсином может вызывать нарушения зрения, невнятность речи, сухость во рту или мышечную слабость. Также может повышаться температура, возникать боль в животе и общая инфекционная интоксикация.

Напомним, в Херсоне семейная пара 57-летних горожан отравилась собственноручно просоленным лещом. Мужчина умер, женщина – в реанимации.

Фото: dreamstime.

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