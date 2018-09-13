10-сантиметровый паразит! В мозгу мужчины нашли червя

В Китае из мозга 26-летнего мужчины извлекли 10-сантиметрового ленточного червя.
В китайском городе Наньчана у местного жителя извлекли из мозга ленточного червя, сообщает South China Morning Post.
26-летний мужчина обратился к врачам с приступами эпилепсии, которые мучали его несколько месяцев.
Медики не смогли сразу поставить диагноз. Когда мужчине сделали МРТ головного мозга, то обнаружили в нем 10-сантиметрового ленточного червя Spirometra mansoni.
После извлечения из мозга паразит остался жив и плавал в пробирке.
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По мнению врачей, причиной заражения стало мясо с кровью, которое очень любит пациент.
Если зараженное мясо не обработать, в организм попадают яйца гельминтов.
Яйца всасываются в кровоток – затем паразит живет в одном из органов человека.
Ранее в Кременчуге из глаза женщины достали червя, длиной около 12 сантиметров.
Фото: South China Morning Post