10-сантиметровый паразит! В мозгу мужчины нашли червя

В Китае из мозга 26-летнего мужчины извлекли 10-сантиметрового ленточного червя.

В китайском городе Наньчана у местного жителя извлекли из мозга ленточного червя, сообщает South China Morning Post.

26-летний мужчина обратился к врачам с приступами эпилепсии, которые мучали его несколько месяцев.

Медики не смогли сразу поставить диагноз. Когда мужчине сделали МРТ головного мозга, то обнаружили в нем 10-сантиметрового ленточного червя Spirometra mansoni.

После извлечения из мозга паразит остался жив и плавал в пробирке.

Читайте: Почему не нужно “лечиться” в интернете – советы Супрун

По мнению врачей, причиной заражения стало мясо с кровью, которое очень любит пациент.

Если зараженное мясо не обработать, в организм попадают яйца гельминтов.

Яйца всасываются в кровоток – затем паразит живет в одном из органов человека.