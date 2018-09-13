Почему не нужно “лечиться” в интернете – советы Супрун

Сегодня в интернете можно найти много “экспертных” мнений касательно различных болезней, но они не всегда помогают в лечении.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, почему не стоит пользоваться “экспертным” мнениями по болезням в интернете.

– Сегодня в сети существует множество ресурсов, где опубликованы различные “экспертные” мнения и успешные истории выздоровления. К сожалению, в таких историях вы чаще всего не найдете комментария врача или ссылки на авторитетное научное исследование. А субъективное и одностороннее освещение информации может побудить вас пренебрегать действительно эффективными и полезными советами, которые вы могли бы получить у врача, – пишет Супрун.

Подобный поиск информации может быть опасен и тем, что люди решают самостоятельно лечиться без советов или обсуждения с врачом. А это может сильно навредить здоровью.



– Несколько лет назад было опубликовано большое исследование на эту тему. Было опрошено более 12 тыс. человек из 12 разных стран. Результаты впечатляют: около половины участников исследования ответили, что они всегда ищут информацию по поводу здоровья в интернете. И только четверть опрошенных проверяла надежность информации и обращала внимание на авторитетность источника, – пишет исполняющий обязанности министра.

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Из-за этого появился новый алгоритм поведения. Люди определяют собственные симптомы, ищут причины в интернете и самостоятельно ставят себе диагноз без визита к врачу.

Конечно доступность информации в интернете повышает общую осведомленность людей, но там не нужно самостоятельно искать пути решения проблем со здоровьем.

– Чтобы убедиться в достоверности информации, старайтесь пользоваться авторитетными ресурсами. Ищите в тексте ссылки на научные исследования и проверенные источники. Если вы нашли какую-то информацию – всегда консультируйтесь по поводу этого с врачом, – подытожила Супрун.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в следующем году в Украине реформируют систему скорой помощи. Во время изменений будут ориентироваться и на опыт Одесской области.