Инструкция к применению: какие ошибки портят ваш секс (18+)

Как доставить максимальное удовольствие партнеру, что вы делает неправильно и как воспитать в себе сексуальную культуру – в материале Фактов ICTV.

Стесняться будете в другом месте

Стеснительное поведение людей, чаще всего девушек корнями сидит в ее семье. Речь, о том, какое сексуальное воспитание было у ребенка, как в семье относятся к женской красоте и вообще то, как она понимала поведение людей в постели.

– Есть конечно какие-то представления сформированные эротическими фильмами, порно. Там же снимаются актеры, там все красиво, а на самом деле половые органы, фигуры – все очень разное, а поведение не всегда соответствует тому, что показано на экране, – отмечает сексолог Олеся Степаненко.

А откуда человек может знать, как это должно выглядеть? Ему этого никто не объяснил.

Вывод простой – долой стеснение! Как вы можете возбудить мужчину, раздеваясь в темноте или под одеялом? Вряд ли у вашего партнера есть рентгеновское зрение. Да и как вы можете вызвать у кого-то влечение, если сами себя не привлекаете.

Ведь главное не то, как ты выглядишь, а то что ощущаешь.

Мелодраматичность

Это уже другая крайность, навязанная фильмами для взрослых. Излишняя актерская игра присуща в основном девушкам. Во-первых, партнер просто не будет знать, от чего у вас искренне зашкаливают эмоции. В следствии, приходится имитировать и недополучать удовольствие.

– Потому что в случае, если девушка каждый день дает, а сама не получает, то это закрепляется на нейронном уровне. Через полтора года это приведет к тому, что проблему нужно будет очень долго исправлять уже со специалистами. У человека полностью пропадает интерес к сексу, – рассказывает Олеся Степаненко.

Игра в молчанку

Кто-то издает звуки, кто-то говорит слова, а кто-то даже кричит. Это все делать нужно. Таким способ тело расслабляется. Это не ведет, к каким-то критичным последствиям, но если человек сдерживается, то он недополучает удовольствие.

Тем более это один из видов коммуникации в постели. Если ваш партнер не обделен внимательностью, то он обязательно заметит в каком месте вам особенно хорошо, а в дальнейшем будет это использовать.

Чаще всего мужчины стараются сдерживать стоны, дабы казаться мужественным. Однако, это не тот фактор, который будет это иллюстрировать. Женщина должна понимать, что вам приносит удовольствие и ее старания не напрасны.

Отсутствие желания

– Заниматься сексом против устойчивого желания – основная ошибка. Это приводит к тому, что организм человека привыкает к сексу через силу и в дальнейшем будут серьезные проблемы с возбуждением. В основном это практикуют женщины, дабы выполнить супружеский долг и доставить удовольствие мужчине, – рассказывает сексолог.

Оба партнера должны понимать, что если сексом заниматься не хочется одному из них, то стоит проявить уважение и отложить.

Есть такие факторы, как усталость, неподходящее настроение.

– Знаете, как бывает: вроде бы прислушиваешься к себе – не хочется, а в процессе удается расслабиться и пойти дальше. Если в процессе понимаешь, что ну не идет, то в таком случае лучше остановиться. Другое дело, если я все-таки согласна доставить удовольствие партнеру, я хочу сейчас это сделать, но не в ущерб себе, – объясняет сексолог.

Имитация оргазма

Это проблема затрагивает в основном женщин. Если эта модель поведения закрепиться, то исправить потом будет тяжело.

– Об этом стоит говорить сразу, на первых этапах отношений. Чтобы найти с партнером решение, обсудить особенности своего тела и реакций. В противном случае будет странно о таком рассказывать через год, ведь мужчина все это время думает, что все хорошо, – отмечает сексолог.

Если вы сразу подумали, что это проблема касается исключительно женщин, то ошибаетесь. Мужчины тоже могут имитировать оргазм.

Через силу

Еще одна распатроненная ошибка – делать, то что не нравится. Если человек привыкает к взаимодействиям, которые вызывают раздражение, злость и негативные эмоции, то в дальнейшем у него весь процесс будет вызывать отторжение и неприязнь.

Не обязательно об этом говорить в процессе, но через часик за чашкой чая можно объяснить, что в следующий раз лучше избежать каких-то моментов.

Не при родителях и детях

Не стоит заниматься сексом в неприемлемой обстановке. Если вас обоих возбуждает туалет в кафе или самолете, другое дело, когда это приносит лишь дискомфорт.

К неподходящим условиям можно отнести: плохое самочувствие, неподходящая обстановка, эмоциональные составляющие.

– Например, за соседней стеной родители и этот регулярный фактор может сильно повлиять на сексуальные отношения, – отмечает специалист.

Ему не все равно

Если после секса мужчина сразу подорвался и пошел заниматься своими делами, то это просто неуважение к своей партнерше. Также может быть эмоциональная составляющая, почему партнер не может расслабиться. К примеру, ему тяжело показать свою чувственность. Однако, если он уснул, то не стоит обижаться, ведь это всего лишь рефлекс.

Не забывайте о главном

Уважение

Уважение к друг другу, к предпочтениям. Если у меня есть какое-то особенное предпочтение, а партнер относится к этому неуважительно, то это закончится крахом.

Внимательность

К реакциям, особенностям. Это даст нам возможность понять, как сделать этот процесс приятней и лучше.

Уход от критики

Не нужно вовсе молчать о том, что не нравится. Стоит это делать деликатно, а критику превратить в пожелания и эксперименты.

Главное не забывайте о коммуникации. Нет ничего постыдного в обозначении ваших предпочтений, а от того, что вы скажете слово “секс” в слух мир не рухнет. Изучите своего партнера и дайте ему сделать тоже самое.

Ведь в современном мире главное правило: все, что мы делаем в постели не причиняет вред мне, партнеру и окружающим, то это все можно, – подытожила Олеся Степаненко.

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Фото: unsplash, dreamstime.