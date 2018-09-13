Смерть девочки из лагеря Славутич: результаты экспертизы

Причиной смерти 8-летней девочки, которую госпитализировали из лагеря Славутич под Киевом, стало отравление.

8-летняя девочка, которую госпитализировали из лагеря Славутич под Киевом, умерла в результате отравления, сообщил Громадскому глава Киевской ОГА Александр Горган.

– Выводы судмедэкспертов приобщены к материалам дела, а следовательно, разглашению не подлежат. Единственное, что я могу сказать, что вскрытие подтвердило: смерть девочки связана с отравлением в лагере Славутич, – рассказал он.

О массовом отравлении в лагере Славутич под Киевом стало известно 2 июля.

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Одиннадцать детей попали в медицинский изолятор, 8-летняя девочка впала в кому.

12 сентября пострадавшая скончалась в Охматдете, не приходя в сознание.

В уголовном производстве по факту отравления продолжаются следственные действия.

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