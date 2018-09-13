Ученые назвали продукты, которые спасают от преждевременной смерти

Употребление молока и других молочных продуктов продлевает жизнь.

Ученые из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что употребление трех порций молочных продуктов может продлить жизнь и уменьшить риск опасных болезней, пишет MedicalXpress.

К эксперименту было привлечено около 136 тыс. человек, которых разделили на 4 группы. Добровольцам расписали рацион и наблюдали за ними в течение 9 лет.

У добровольцев, которые употребляли 3,2 порции молочных продуктов (эквивалент стакана молока или 15 грамм сыра), риск смерти уменьшился на 2,2%.

Читайте: Почему не нужно “лечиться” в интернете – советы Супрун

У группы, которая употребляла 2,9 порций не обезжиренной молочной продукции, риск смерти уменьшился на 1,1%.

Причину связи молочных продуктов с долголетием ученым пока не удалось выяснить.

К слову, в конце августа в больницу Бердянска попал отдыхающий из Новомосковска с симптомами холеры.