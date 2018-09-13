Ученые оценили, сколько миллионов людей умрет от рака в этом году

Ученые прогнозируют, что в этом году будет зафиксировано 18,1 миллионов новых случаев заболевания раком. При этом, болезнь станет причиной смерти 9,6 миллионов людей на планете.

Об этом сообщает The Guardian.

Цифры указывают, что количество людей, которые сталкиваются с недугом, растет. Четыре года назад, когда IARC делали аналогичные подсчеты, в мире насчитывалось 14,1 миллионов случаев заболевания и 8,2 миллионов смертей.

Эксперты говорят, что в более богатых частях мира, где есть хорошие системы здравоохранения, часто рак возникает из-за причин, которых можно было бы избежать.

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К примеру, большинство случаев рака легких вызваны курением, а рак груди часто вызывает чрезмерное употребление алкоголя и ожирение.

IARC подсчитали, что в странах с высоким уровнем доходов трети случаев заболеваний можно было бы избежать с помощью изменения образа жизни или устранения канцерогенных факторов окружающей среды.

Вместе с тем, важным фактом, который увеличивает цифру заболеваний и смертей от рака, стал рост продолжительности жизни.

Люди дольше живут и умирают от рака, потому что сердечно-сосудистые болезни стали лучше лечить.

Напомним, ученые назвали продукты, которые спасают от преждевременной смерти.

Фото: DarkoStojanovic\Pixabay