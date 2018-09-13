Отдохнул на Кипре! В Киеве зафиксировали заболевание лихорадкой из Африки

В Киеве зафиксировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила у мужчины, который отдыхал на Кипре.

Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В Киеве выявлен случай подозрения на заболевание лихорадкой Западного Нила.

Симптомы заболевания у мужчины появились после возвращения с отдыха на Кипре.

Его госпитализировали в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с предварительным диагнозом менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генезиса.

Анализ сыворотки крови направили в вирусологическую референс-лабораторию, в результате чего были обнаружены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила, исследования продолжаются.

К слову, за 7 месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 3 случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, за аналогичный период 2017 года – 1 случай.

Все случаи зарегистрированы в Полтавской области, в результате укусов комаров, инфицированных возбудителем. Смертельных случаев не зафиксировано.

Геморрагическая лихорадка Западного Нила – опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, поражением слизистых оболочек.

Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты.

Напомним, как в мозгу мужчины нашли червя.