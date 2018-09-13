Отдохнул на Кипре! В Киеве зафиксировали заболевание лихорадкой из Африки

В Киеве зафиксировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила у мужчины, который отдыхал на Кипре.
Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В Киеве выявлен случай подозрения на заболевание лихорадкой Западного Нила.
Симптомы заболевания у мужчины появились после возвращения с отдыха на Кипре.
Его госпитализировали в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Киева с предварительным диагнозом менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генезиса.
Анализ сыворотки крови направили в вирусологическую референс-лабораторию, в результате чего были обнаружены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила, исследования продолжаются.Читайте: ТОП-7 советов, как не заболеть осенью
К слову, за 7 месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 3 случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, за аналогичный период 2017 года – 1 случай.
Все случаи зарегистрированы в Полтавской области, в результате укусов комаров, инфицированных возбудителем. Смертельных случаев не зафиксировано.
Геморрагическая лихорадка Западного Нила – опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, поражением слизистых оболочек.
Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты.
Напомним, как в мозгу мужчины нашли червя.