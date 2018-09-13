Как лучше тренировать мозг – советы от Супрун

Выполнение однообразных задач не способствует улучшению работы мозга. Лучший вариант – выбрать новый необычный вид деятельности, такой как изучение иностранного языка или освоение музыкального инструмента.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

– Разнообразие средств для развития памяти и в целом когнитивных навыков впечатляет. В открытом доступе онлайн-курсы, различные образовательные программы и ресурсы, которые помогают тренировать память, способность быстро делать расчеты или просто узнавать новую информацию.

Наряду с ними популярность приобретают и специальные приложения и программы для тренировки мозга. Помогают ли такие приложения стимулировать умственную деятельность, ученые пока точно утверждать не могут, – написала Супрун.

По ее словам, в одном систематическом обзоре указано, что большинство из таких программ не доказали своей эффективности в улучшении когнитивных навыков, которые мы применяем в повседневной жизни. Зато доказано, что такие игры помогают стимулировать только те навыки, которые нужны для выполнения заданий во время игры.

Для того, чтобы “прокачать” мозг, надо путешествовать и искать новые пути.

Например, освоение новой местности – это всегда хороший инструмент, чтобы активировать мозг.

Супрун также напомнила, что постоянное общение – это активная умственная деятельность, концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции. Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения.

Она рекомендует также читать и играть в шахматы. А чтобы усложнить задачу – попробовать, например, почитать новую книгу на иностранном языке, а потом обсудить ее с друзьями.

Напомним, Уляна Супрун также рассказывала, почему не нужно “лечиться” в интернете.

Фото: Roman Samborskyi\Dreamstime.com