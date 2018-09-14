Чтобы не “сдали” нервы. Супрун рассказала о пользе медитации

Медитация улучшает память и внимание, а также помогает бороться с тревожностью, депрессией, нарушениями сна и способствует снижению давления.
Медитация – это не обязательно сидение в позе лотоса в сопровождении звука ом.
Это скорее общий термин, обозначающий способность фокусировать и сосредотачивать внимание, независимо от окружающих раздражителей, убеждает в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
– Ученые находят все больше доказательств, что медитация имеет потенциально большую пользу для здоровья.
Кроме улучшения памяти и внимания, такое успокоение помогает бороться с тревожностью, депрессией, нарушениями сна и способствует снижению давления, – отметила она.
Существует несколько типов медитации, которые отличаются методикой и продолжительностью.
Независимо от типа фокусировки, медитация активизирует лобную долю мозга, которая участвует в концентрации, планировании, сосредоточении внимания и других исполнительных функциях.
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Кроме того, практика медитирования способна положительно влиять на гиппокамп – участок мозга, играющий важную роль в работе памяти.
Исследование показало, что у людей, которые медитировали хотя бы 30 минут в день в течение восьми недель, увеличился объем серого вещества в гиппокампе, что улучшает его функцию.
– Иногда такую перезагрузку полезно и даже необходимо делать во время работы. И не обязательно она должна быть длительной, – рассказывает Супрун.
По ее словам, даже короткая медитация в течение 5-10 минут улучшает когнитивные функции – возвращает концентрацию внимания, помогает лучше сосредоточиться и улучшает память.
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