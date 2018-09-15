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Улучшает память и лечит депрессию. Как музыка влияет на здоровье

Музыка ослабляет симптомы боли, тошноты, частоту сердцебиения, давление и даже влияет на функции иммунной и эндокринной систем. Кроме того, она способна лечить депрессию, тревожность и стресс.

Музика

Музыка – это не просто приятный бонус в нашей жизни. Она способна оказывать значительное влияние на наше здоровье, убеждает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, музыка является отдельным направлением терапии, которую применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов.

– Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента.

В частности, влияет на ослабление симптомов боли, тошноты, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем, – рассказывает Супрун.

Кроме того, результаты исследования указывают, что музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса, помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией.

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Однако больше всего музыка влияет на наш мозг. В нем нет отдельного музыкального центра, ответственного за восприятие музыки.

То есть музыка влияет на весь мозг, а вместе с этим – на наши когнитивные функции.

– Способность концентрировать внимание, развивать креативность, улучшать память и в целом учиться мы можем улучшить благодаря музыке, – добавляет Супрун.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, почему не стоит слушать экспертов и лечиться в интернете.

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