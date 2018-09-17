PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Аспирин опасен для здоровья – ученые/

Аспирин опасен для здоровья – ученые

Ученые провели исследование, которые показали, что употреблять аспирин для профилактики опасно для здоровья.

Об этом рассказывается в Медицинском журнале Новой Англии, передает ВВС.

Медики призвали не принимать ежедневно аспирин без предварительной консультации с врачом.

Читайте: Спасут от всех болезней! Когда появятся чудо-лекарства

Объектами исследования, о котором идет речь, стали почти 20 тыс. жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу не переносившие сердечных заболеваний.

Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных.

Ранее Факты ICTV писали, что частое использование бытовой химии в семье может нарушить микрофлору кишечника и развить ожирение у детей.

Фото:  Sherry Young | Dreamstime.com

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День фармацевта 2018 - привітання
Поздравления с Днем фармацевта
Скандал в Охматдете: почему врачи массово увольняются
Мгновенное спасение в критической ситуации – как правильно оказать первую помощь
Штукатурка сыпется на голову, врачей нет: ужасное состояние медицины на Тернопольщине
Таблетки
Аритмия и ишемический инсульт. Известное обезболивающее признали опасным
Спасали жизнь! Двухметровому юноше сделали уникальную операцию в Киеве
Швидка допомога
Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи (ИНФОГРАФИКА)
Летальный случай. В Украине запретили популярное обезболивающее
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка