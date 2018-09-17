Аспирин опасен для здоровья – ученые

Ученые провели исследование, которые показали, что употреблять аспирин для профилактики опасно для здоровья.

Об этом рассказывается в Медицинском журнале Новой Англии, передает ВВС.

Медики призвали не принимать ежедневно аспирин без предварительной консультации с врачом.

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Объектами исследования, о котором идет речь, стали почти 20 тыс. жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу не переносившие сердечных заболеваний.

Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных.

Ранее Факты ICTV писали, что частое использование бытовой химии в семье может нарушить микрофлору кишечника и развить ожирение у детей.

Фото: Sherry Young | Dreamstime.com