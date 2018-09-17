Самое простое лекарство от стресса и боли. Чем полезны объятия

Обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение, а также снизить боль.
Мы часто боимся проявить свои чувства, например, обнять или просто подать руку незнакомому человеку и иногда даже своим близким.
Зато ученые утверждают, что такая тенденция в нашей социальной жизни может иметь серьезные последствия для психического здоровья и самочувствия, убеждает в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
– Своеобразный запрет на физическое прикосновение сильно влияет на ощущение социальной вовлеченности.
Одно из исследований показало, что обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение. А в некоторых случаях – даже уменьшить ощущение боли.
Это происходит благодаря тому, что в нашем теле находится множество рецепторов, стимулирование которых с помощью прикосновения или объятий, способствует замедлению пульса и уменьшению давления.
Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять и на высвобождение гормона стресса – кортизола, уменьшающего чувство стресса и тревожности, – пишет она.
Супрун напоминает, что ощущение прикосновения – одно из первых, чему учится человек и с помощью которого начинает познавать мир.
В детстве мы более склонны касаться вещей, обниматься или просто держаться за руки. Впрочем, становясь взрослыми, это инстинктивное ощущение нивелируется, а иногда даже становится невыносимым.
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Поэтому Супрун рекомендует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений.
– Это не значит, что нужно начать обниматься и касаться всех вокруг. Конечно, надо обязательно уважать личное пространство других или же время от времени находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано, – добавляет она.
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