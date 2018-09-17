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Самое простое лекарство от стресса и боли. Чем полезны объятия

Обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение, а также снизить боль.

Обійми

Мы часто боимся проявить свои чувства, например, обнять или просто подать руку незнакомому человеку и иногда даже своим близким.

Зато ученые утверждают, что такая тенденция в нашей социальной жизни может иметь серьезные последствия для психического здоровья и самочувствия, убеждает в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

– Своеобразный запрет на физическое прикосновение сильно влияет на ощущение социальной вовлеченности.

Одно из исследований показало, что обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение. А в некоторых случаях – даже уменьшить ощущение боли.

Это происходит благодаря тому, что в нашем теле находится множество рецепторов, стимулирование которых с помощью прикосновения или объятий, способствует замедлению пульса и уменьшению давления.

Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять и на высвобождение гормона стресса – кортизола, уменьшающего чувство стресса и тревожности, – пишет она.

Супрун напоминает, что ощущение прикосновения – одно из первых, чему учится человек и с помощью которого начинает познавать мир.

В детстве мы более склонны касаться вещей, обниматься или просто держаться за руки. Впрочем, становясь взрослыми, это инстинктивное ощущение нивелируется, а иногда даже становится невыносимым.

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Поэтому Супрун рекомендует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений.

– Это не значит, что нужно начать обниматься и касаться всех вокруг. Конечно, надо обязательно уважать личное пространство других или же время от времени находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано, – добавляет она.

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Фото: Pixabay

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