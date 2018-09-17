Найден неожиданный вред бытовой химии

Частое использование бытовой химии в семье может нарушить микрофлору кишечника и развить ожирение у детей.
Слишком частое использование бытовой химии в семьях с младенцами может привести к нарушению микрофлоры кишечника и способствовать развитию ожирения у детей, уверены ученые из Альбертского университета, сообщает Naked science.
Ученые проанализировали микрофлоры 757 детей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследили за их весом в возрасте одного-трех лет.
Параллельно ученые оценили использование в семьях бытовой химии – детергентов и дезинфектантов.
В домах, где чистящие средства используются чаще всего, у младенцев отмечается пониженный уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, и повышенный —Lachnospiraceae.
К трем годам такие дети имеют в среднем более высокий индекс массы тела.
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По словам ученых, уменьшенное содержание энтеробактерий не гарантирует отсутствие проблем с лишним весом.
Однако использование “экологически чистых” чистящих средств – часть более здорового образа жизни в целом, который дает для детей в среднем более низкий индекс массы тела.
Ранее ученые предсказали, что тотальное ожирение человечества накроет планету к 2045 году – от лишнего веса будет страдать 22% населения планеты.
Кроме того, раскрыты склонности людей к ожирению по году рождения.
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