Найден неожиданный вред бытовой химии

Частое использование бытовой химии в семье может нарушить микрофлору кишечника и развить ожирение у детей.

Слишком частое использование бытовой химии в семьях с младенцами может привести к нарушению микрофлоры кишечника и способствовать развитию ожирения у детей, уверены ученые из Альбертского университета, сообщает Naked science.

Ученые проанализировали микрофлоры 757 детей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследили за их весом в возрасте одного-трех лет.

Параллельно ученые оценили использование в семьях бытовой химии – детергентов и дезинфектантов.

В домах, где чистящие средства используются чаще всего, у младенцев отмечается пониженный уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, и повышенный —Lachnospiraceae.

К трем годам такие дети имеют в среднем более высокий индекс массы тела.

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По словам ученых, уменьшенное содержание энтеробактерий не гарантирует отсутствие проблем с лишним весом.

Однако использование “экологически чистых” чистящих средств – часть более здорового образа жизни в целом, который дает для детей в среднем более низкий индекс массы тела.