Самые вредные завтраки – врачи сказали, что нельзя есть утром

Одни диетологи считают, что завтрак для женщин должен состоять из чашки кофе, круассана с джемом и сока. Для мужчин овсяная каша, яйцо вареное или глазунья с беконом, тост с маслом. Другие, что можно все, но в меру.

Об этом пишет medikforum.

Какие продукты нельзя есть на завтрак

Джемы и фрукты с высоким содержанием сахара

При попадании в ротовую полость фруктов и джемов, сахар, содержащийся в данных продуктах, начинает моментально расщепляться, за считанные минуты происходит усвоение в кишечнике, где под действием ферментов сложные углеводы превращаются в глюкозу. После ее всасывания в кровь начинает вырабатываться инсулин, что влечет за собой резкий спад уровня глюкозы в крови. Из-за этого человек в течение дня чувствует себя вялым, разбитым, снижается активность, так же это проявляется ложным чувством голода, последствием которого может быть переедание.

Белый хлеб, печенье, выпечка

В состав хлебобулочных, мучных изделий входят дрожжи – источники желудочных газов. Отсюда повышенное газообразование, вздутие, брожение в желудке и другие неприятные ощущения.

Йогурт

Кисломолочные продукты являются источником живых лакто – и бифидобактерий. Поскольку утром ваш желудок еще пустой, то все эти полезные культуры будут расщеплены желудочным соком. Поэтому пользы от йогурта с утра никакой не будет, но и вреда тоже. Данные продукты лучше употреблять перед сном.

Колбасы, сосиски

В состав даже самой малокалорийной колбасы входит небольшое количество мяса, больший процент составляет жир, соевый белок и эмульсия (отходы мясопроизводства). Пользы от такого продукта мало. Лучше и полезней будет съесть запеченную индейку, отварную грудку или иное постное мясо.

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Готовые завтраки

Данные продукты совершенно обедненные, лишенные натуральных витаминов и минералов. В состав большинства из них входит пальмовое масло, которое плохо усваивается организмом и тяжело выводится из него.

Мюсли, растворимые каши

Мюсли, сделанные из овсяных хлопьев и свежих сухофруктов и цукатов – полезны. А вот купленные в магазине – очень быстро портятся, плесневеют, в них образуются токсичные вещества, отравляющие организм.

Соки

Фруктовые соки вымывают кальций из зубной эмали и разрушают ее. Но если так хочется отведать свежевыжатого сока, следует его выпить через час после завтрака, перед этим почистив зубы, также нужно использовать трубочку и пить очень быстро, после этого прополоскать рот.

К слову, ранее мы писали, чем грозит отказ от завтрака.