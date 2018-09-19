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Яд или энергия? Ученые развенчали популярный миф о сахаре

Норвежские ученые утверждают, что сахар зря называют ядом для организма.

Цукор

– Это вовсе не яд, а энергия, – убеждает профессор-диетолог из Университета Осло Свейн Кольсет, пишет zdorovia.com.ua.

По его словам, глюкоза при усвоении перерабатывается ферментами кишечника и становится частью организма, тогда как фруктоза попадает в печень.

– Если о чем-то и надо волноваться, то это о количестве потребляемого сахара. Старайтесь не переедать, – говорит он.

Ученый также назвал оптимальное количество потребления сахара – 2% от общего числа калорий.

Другой диетолог из того же университета – Кристиан Древон – также опроверг популярную теорию о том, что сахар вызывает зависимость.

По его словам, “сахарную зависимость” чаще всего используют скорее для оправдания вредных привычек сладкоежек, чем для отображения реальных свойств самого сахара.

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В то же время, ранее медики заявили, что отказаться от сахара не так просто, поскольку он вызывает зависимость похожую на наркотическую.

Фото: pixabay.com

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