Отравление школьников в Днепре: стала известна причина

Наиболее вероятной причиной возникновения вспышки среди детей послужило загрязнения питьевой воды, сообщает ГУ Госпродпотребслужба в Днепропетровской области.

– При обследовании зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме, что приводит к снижению давления и обмену горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения.

В то же время, застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов, – говорится в сообщении.