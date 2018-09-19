Отравление школьников в Днепре: стала известна причина

Причиной массового отравления учеников школы №62 в Днепре стала грязная питьевая вода.
Наиболее вероятной причиной возникновения вспышки среди детей послужило загрязнения питьевой воды, сообщает ГУ Госпродпотребслужба в Днепропетровской области.
– При обследовании зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме, что приводит к снижению давления и обмену горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения.
В то же время, застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов, – говорится в сообщении.
Централизованная подача горячей проточной воды в школе отсутствует, здесь установлены накопительные электроводонагреватели.
Однако подача горячей проточной воды к умывальникам столовой, туалетам школьников и персонала не обеспечивалась.
Электроводонагреватели, которые установлены в школе, связанные в единую сеть, что недопустимо.
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В Госпродпотребслужбе уточнили, по состоянию на 18 сентября за медицинской помощью обратилось 39 учеников.
На стационарном лечении находится 11 детей, выписаны 19 детей с диагнозом ОКИ неустановленной этиологии, 9 детей находится под наблюдением амбулаторно.
Напомним, 13 сентября стало известно о массовом отравлении школьников в Днепре. По предварительной информации, в школе отсутствовало 250 учеников из 700.
Фото: Tyler Olson/Dreamstime