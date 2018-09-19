Просроченная еда и химикаты: как украинцев обманывают на заправках

На украинских заправках продают просроченную еду и средства для ухода за машинами.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Много продукции стоит просто без даты. Кроме того, есть товар, который уже давно должны списать.

Журналисты нашли в холодильнике заправки гамбургер, которому уже 18 дней. И, как выяснилось, витрина не поддерживает минусовую температуру.

Согласно закону о пищевой продукции, любой оператор рынка пищевой продукции должен быть зарегистрирован в соответствующем реестре. За отсутствие регистрации штраф в размере 10 тыс. грн.

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Проверить регистрацию каждый из нас может на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

А вот средства для ухода за вашим авто всегда стоят на входе в заправки, чтобы вы не забыли их купить. Но некоторые из этих товаров стоят на прилавках несколько лет. Поэтому всегда обращайте внимание на сроки годности каждого товара, за который отдаете свои деньги.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, супермаркет намерено вводит покупателей в заблуждение.