ВОЗ назвала самую опасную болезнь в мире

Туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Каждый четвертый человек в мире является носителем туберкулезной инфекции.

В 2017 году 10 млн человек заболели туберкулезом, от болезни умерло 1,6 млн человек, говорится в отчете ВОЗ.

С 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилось на 44%, среди ВИЧ-отрицательных лиц – на 29%.

Именно люди с ВИЧ находятся под угрозой особенно быстро заболеть туберкулезом.

В ВОЗ говорят, количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%. Более быстрые темпы – в Европе (5%) и Африке (4%).

Около 3,5 млн случаев остаются недиагностированными или незарегистрированными.

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В то же время для профилактики и лечения туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает $3,5 млрд.

Если не принимать меры, к 2022 году эта сумма может вырасти почти вдвое.

Кроме того, все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза. То есть болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии.

Ранее специалисты ВОЗ заявили, что 1,4 млрд людей в будущем грозят смертоносные болезни из-за недостаточной физической активности.

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