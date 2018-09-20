Можно ли везти пациента ногами вперед – Супрун развеяла миф

Везти пациента ногами вперед можно и нужно! Это снижает риск травмирования, а также помогает самому пациенту видеть, куда его везут.

Перевозить пациентов ногами вперед – устоявшаяся практика во всем мире, убеждает и.о.главы МЗ Ульяна Супрун.

– Во всех международных протоколах, где говорится о госпитализации пациента на каталке или носилках, есть только одна рекомендация – транспортировать человека вперед ногами. Эта рекомендация указана почти во всех гайдлайнах или базовой литературе и касается транспортировки пациентов как и к зданию больницы, так и внутри, – отмечает она.

По словам Супрун, такой подход снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут затрагивать стены, мебель или другие предметы.

Кроме того, такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.

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В то же время у нас распространены предрассудки, что якобы нельзя при госпитализации перевозить пациента на каталке или носилках ногами вперед. Потому что так “выносят покойника” и это плохая примета.

– Часто это происходит по запросу самих пациентов или их родственников, а часто и по инициативе медработников. Они могут даже делать ненужные или сложные дополнительные движения, чтобы развернуть пациента в другом направлении, но это никоим образом не идет на пользу никому, – отмечает Супрун.

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