Вспышка кори на Закарпатье: в одной школе заболели 18 детей

В школе села Горонда Мукачевского района Закарпатской области корью заболели сразу 18 учеников.

Из-за вспышки кори школу закрыли, а учебный процесс приостановлен, сообщила в комментарии Радио Свобода представитель Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик.

– 17 детей (учащиеся от 3-го до 11-го классов) имеют легкую форму течения заболевания и находятся на амбулаторном лечении, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение областной детской больницы в Мукачево, – сказала она.

По ее словам, стабилизация эпидситуации в регионе ожидается в октябре-ноябре.

Предыдущая вспышка кори на Закарпатье зафиксировали в мае, когда корью заболели более 56 учеников школы села Черная Тиса.

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К слову, за 34-ю неделю 2018 года в Украине корью заболело 538 человек.