Возбудитель менингита способен производить электричество – ученые

Ученые выяснили, что фекальный энтерококк может производить электричество.

Ученые из Швеции и США пришли к выводу, что фекальный энтерококк, который является возбудителем менингита, способен вырабатывать электричество, сообщает Naked Science.

Бактерия вырабатывает электричество путем внеклеточного переноса электронов.

Во время эксперимента ученые поместили клетки E. faecalis на электрод и они передавали электроны при посредничестве молекул хинона.

– Тот факт, что многие бактерии – будь то патогены, пробиотики или те, что вовлечены в наш микробиом, – производят электричество, а мы этого не замечали – невероятный. В результате полученная информация поможет нам понять, как эти бактерии заражают нас или, наоборот, помогают поддерживать здоровое состояние, – заявил профессор Дэн Портной.

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Открытие должно помочь в производстве новых антибиотиков и поиске борьбы с раком толстой кишки.

К слову, туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).