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Ученые назвали легкий способ продления жизни

Ученые выяснили, что несколько минут интенсивных упражнений положительно влияют на организм.

Пробіжка

Австрийские ученые из Университета Виктории пришли к выводу, что длительные и короткие физические упражнения помогают сохранить здоровье и увеличивают продолжительность жизни, сообщает MedicalXpress.

В исследовании принимали участие добровольцы, которым предложили заняться упражнениями на велотренажерах с разной интенсивностью.

Физические упражнения поделили на 50% напряжения, 75% напряжения и максимальное напряжение и в конце каждой тренировки ученые измеряли уровень митохондрий в мышечных клетках.

После упражнений в разных частях митохондрий менялся уровень перекиси водорода. Результаты исследований должны помочь разработать рекомендации по улучшению здоровья населения.

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К слову, норвежские ученые утверждают, что сахар зря называют ядом для организма.

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