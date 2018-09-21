Ученые назвали легкий способ продления жизни

Ученые выяснили, что несколько минут интенсивных упражнений положительно влияют на организм.

Австрийские ученые из Университета Виктории пришли к выводу, что длительные и короткие физические упражнения помогают сохранить здоровье и увеличивают продолжительность жизни, сообщает MedicalXpress.

В исследовании принимали участие добровольцы, которым предложили заняться упражнениями на велотренажерах с разной интенсивностью.

Физические упражнения поделили на 50% напряжения, 75% напряжения и максимальное напряжение и в конце каждой тренировки ученые измеряли уровень митохондрий в мышечных клетках.

После упражнений в разных частях митохондрий менялся уровень перекиси водорода. Результаты исследований должны помочь разработать рекомендации по улучшению здоровья населения.

Читайте: Можно ли везти пациента ногами вперед – Супрун развеяла миф



К слову, норвежские ученые утверждают, что сахар зря называют ядом для организма.