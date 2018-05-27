Я доступен: Кларксон готов стать вратарем Ливерпуля

Известный британский ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон потроллил вратаря Ливерпуля Кариуса.
Знаменитый британский телеведущий автошоу The Grand Tour, а в прошлом Top Gear, Джереми Кларксон не остался в стороне от троллинга вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса по итогу вчерашнего матча с Реалом в финале Лиги чемпионов (1:3).
Напомним, голкипер Ливерпуля привез в свои ворота два из трех голов Реала в финале. После его ошибок забивали Карим Бензема и Гарет Бэйл. Кларксон в своем Instagram опубликовал фотографию, где он стоит в воротах на футбольном поле, с подписью: “Дорогой Ливерпуль. Я доступен”.
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К слову, Кариус после проигранного финала Лиги чемпионов Реалу не смог сдержать слез.
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