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Конфуз РосСМИ: Кремль “присвоил” трамваи из Киева

Российское СМИ опубликовало новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя фотографии из Киева.

Очередной конфуз российских СМИ заметил пользователь Rig Sec в Twitter

На фото – львовский низкопольный трамвай Электрон, который запустили в киевской Борщаговке.

Читайте: Двуглавый петух! Путин получил особый презент

– Странно, когда в РФ (Воруют. – Ред.) картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране, – подписал он фото.

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Конфуз РосСМИ: Кремль “присвоил” трамваи из Киева / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Ростове-на-Дону (Россия) окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан.

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