Российское СМИ опубликовало новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя фотографии из Киева.
Очередной конфуз российских СМИ заметил пользователь Rig Sec в Twitter
На фото – львовский низкопольный трамвай Электрон, который запустили в киевской Борщаговке.
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– Странно, когда в РФ (Воруют. – Ред.) картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране, – подписал он фото.
Конфуз РосСМИ: Кремль “присвоил” трамваи из Киева / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Ростове-на-Дону (Россия) окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан.
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