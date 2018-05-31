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BadComedian высмеял самый кассовый российский фильм Движение вверх

Видеоблогер BadComedian выпустил обзор на фильм российский фильм Движение вверх, который готовился несколько месяцев. Видео длится больше двух часов.

За ночь видео набрало около миллиона просмотров и попало на первое место в тренды российского YouTube.

Движение вверх стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката. Вдовы сразу нескольких героев фильма заявили, что в сценарии реальные события были искажены, и требовали изменить имена и фамилии персонажей. Они подали в суд на создателей фильма, но проиграли его.

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На исторической недостоверности фильма в своем обзоре сконцентрировался и BadComedian. При этом выход обзора неоднократно откладывался и растянулся на несколько месяцев из-за того, что создатели фильма переносили выход Движения вверх на носителях.

Напомним, российские СМИ проиллюстрировали новость о запуске скоростного трамвая в Питере фотографиями из Киева.

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