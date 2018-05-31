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Работник отеля припарковал Porsche клиента под кроссовер

Работник отеля Hyatt Regency в австралийском Сиднее припарковал Porsche 911 клиента таким образом, что спорткар оказался под кроссовером Subaru.

Об этом передает InfoCar.

Инцидент произошел ранним утром в четверг, 31 мая. Парковщик, которому постоялец отеля оставил свой автомобиль, не справился с управлением и оказался зажатым в салоне Porsche 911 с мягким верхом.

Прибывшие на место спасатели отрезали часть мягкой крыши и освободили виновника ДТП.

По словам коммерческого директора Hyatt Regency Sydney Мэтью Талбота, парковщик не получил травм и находится в хорошем расположении духа.

Руководство Hyatt Regency Sydney пообещало провести “полное расследование” инцидента в сотрудничестве с местными властями.

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Напомним, в Киеве герою парковки оставили пожелания на дверях и бампере.

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